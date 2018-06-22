СМИ: Турция задержала 14 человек по подозрению в связях с ИГ

Турецкое правительство арестовала 14 подозреваемых в контакте к с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Задержание происходило в Анкаре, сообщили источники в службах безопасности. По данным информагентства Anadolu, проверки проходили по ряду заранее поставленных на учет адресов. Спецслужбы страны предупредили теракт, который злоумышленники планировали организовать в преддверии голосования на парламентских и президентских выборах.

Напомним, выборы в Турции планируется проводить 24 июня.