Банк России лишил лицензии Мосуралбанк

Бизнес-модель банка носила явный кэптивный характер: ориентировалась на обслуживание интересов акционеров, объяснили в регуляторе.

ЦБ уточнил, что из-за кредитования заемщиков и заключения сделок с теми, кто связаны с банком на балансе появились значительные объемы проблемных активов. Тем временем организация не спешила предоставлять регулятору достоверную отчетность о состоянии своего финансового положения, пытаясь избежать отзыва лицензии.

Банк России неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, но тот не предпринял никаких шагов по нормализации деятельности. Сейчас в организации назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.