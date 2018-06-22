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 Банк России лишил лицензии Мосуралбанк

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УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

 Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка

Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка
СМИ: Аргентинская сборная просит поменять тренера на матч с Нигерией

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9:12   22 Июня 2018
Россия

Песков: Кремль пока не готов говорить о конкретных сроках встречи Путина и Трампа

Песков: Кремль пока не готов говорить о конкретных сроках встречи Путина и Трампа

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщал, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа пройдет в середине июля, когда глава Белого дома посетит Великобританию в рамках саммита НАТО. Другой источник телеканала говорил о возможной встрече в Вашингтоне, но Кремль настаивает на нейтральной территории.

Предполагалось, что политики встретятся в австрийской столице, Вене. Ответственность о встрече глав государств на себя взял советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. 

«Пока не готовы»,  — ответил Песков на вопрос о дате встречи Путина и Трампа.

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Автор: Павел Никифоров
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