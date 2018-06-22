Песков: Кремль пока не готов говорить о конкретных сроках встречи Путина и Трампа

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщал, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа пройдет в середине июля, когда глава Белого дома посетит Великобританию в рамках саммита НАТО. Другой источник телеканала говорил о возможной встрече в Вашингтоне, но Кремль настаивает на нейтральной территории.

Предполагалось, что политики встретятся в австрийской столице, Вене. Ответственность о встрече глав государств на себя взял советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон.