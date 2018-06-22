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 Банк России лишил лицензии Мосуралбанк

Банк России лишил лицензии Мосуралбанк
УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

 Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка

Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка
СМИ: Аргентинская сборная просит поменять тренера на матч с Нигерией

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8:59   22 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Глава правительства Армении примет участие в саммите НАТО

СМИ: Глава правительства Армении примет участие в саммите НАТО

Премьер Армении Никол Пашинян посетит Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля.

Источники ежедневной газеты «Жаманак» сообщили, что Ереван рассматривает Североатлантический Альянс в качестве партнера, невзирая на членство в организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Присутствие премьера на саммите имеет большое значение для правительства страны, поскольку НАТО является надежным союзником в поддержке безопасности республике, заключили собеседники ежедневника.

Напомним, Пашинян обещал, что Ереван будет придерживаться традиционной линии во внешней политике и не собирается выходить из ОДКБ. Перед выборами политик заверил, что Армения не нарушит заключенные международные соглашения. 

 

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Автор: Екатерина Розина
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