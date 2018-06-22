СМИ: Глава правительства Армении примет участие в саммите НАТО

Премьер Армении Никол Пашинян посетит Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля.

Источники ежедневной газеты «Жаманак» сообщили, что Ереван рассматривает Североатлантический Альянс в качестве партнера, невзирая на членство в организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Присутствие премьера на саммите имеет большое значение для правительства страны, поскольку НАТО является надежным союзником в поддержке безопасности республике, заключили собеседники ежедневника.

Напомним, Пашинян обещал, что Ереван будет придерживаться традиционной линии во внешней политике и не собирается выходить из ОДКБ. Перед выборами политик заверил, что Армения не нарушит заключенные международные соглашения.