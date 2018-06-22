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8:47   22 Июня 2018
Весь мир

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

В состав делегации войдут и члены Сената, и Палаты представителей, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

По данным ТАСС, не только республиканцы нанесут визит в Россию, о которых ранее сообщали американски СМИ: Ричард Шелби, Джон Кеннеди и Джон Хувэн. Помимо данных лиц в группу войдут и другие сенаторы и конгрессмены, уточнил посол. Они намереваются посетить и Москву, и Санкт-Петербург, поездка планируется в период с конца июня по начало июля. Однако Антонов не назвал точных сроков визита и затруднился ответить на вопрос о числе состава делегации.

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

По его словам, в Америке приветствуют визит политиков в РФ, так как считают, что он поспособствует урегулированию диалога между парламентами стран.

Решение о поездке в Россию дипломат назвал важным сигналом и выразил надежду, что российские политики совершат ответный визит в США. Антонов подчеркнул, что на данный момент в Кремле не обсуждается тема поездки в Америку, поскольку неизвестны итоги переговоры с делегацией США.

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Он рассказал, что американские законодатели уже получили въездные визы и заверил, что никаких трудностей процесс оформления не составил.

Посол считает, что визит в Россию должен избавить политиков от негативных стереотипов про страну и отметил, что для знакомство с государством необходимо посетить Санкт-Петербург. К тому же сейчас в городе белые ночи.

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Помимо этого группе стоит посетить одну из игр на Чемпионате мира по футболу, тогда они перестанут верить в «страшилки Госдепа США по поводу отсутствия безопасности в РФ».

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Главной целью поездки Антонов считает восстановление межпарламентских связей. По его словам, это сможет положительно отразиться на отношениях между странами.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #посол #анатолий антонов #делегация сша
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