В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

Фестиваль футбольных болельщиков ЧМ-2018 в Петербурге откроет минута молчания.

Каждый год 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби, который знаменует годовщину с начала Великой Отечественной войны. Минута молчания в память о погибших будет объявлена 11 часов утра.

Также на протяжении всего дня в фан-зоне будут звучать песни военных лет.

В рамках ЧМ в пятницу пройдут три матча: Бразилия - Коста-Рика, Нигерия - Исландия, Сербия - Швейцария. Встреча латиноамериканских стран пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».