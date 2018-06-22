Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Еврогруппа постановила завершить эпоху меморандумов с кредиторами в Греции, заявил глава Нацобороны, председатель фракции «Независимые греки» (АНЭЛ) Панос Камменос.

Министр сообщил, что страну освободило правительство. Он добавил, что теперь для греков наступает новый день.

Политик подчеркнул, что власти сделали все возможное для принятие данного решения.

Напомним, Греция была вынуждена прибегнуть к решению о кредитах в 2008 году, местное правительство обязывалось при этом проводить ряд жестоких реформ. За последние восемь лет доходы населения страны сократились практически на 40 процентов, тогда как уровень ВВП снизился на 25 процентов. Ночью с четверга на пятницу Еврогруппа одобрила выход Греции из четвертого проекта финансовой поддержки, который завершится в августе.

Μία νέα ημέρα ξημερώνει για όλο τον Ελληνικό Λαό, η εποχή των μνημονίων τέλειωσε. Τώρα θα καταλάβουν όλοι γιατί “έπρεπε παση θυσία” να ρίξουμε την κυβέρνηση για τον Μητσοτάκη της διπλής ονομασίας γιατί πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτή η κυβέρνηση απελευθέρωσε τους Έλληνες. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) 21 июня 2018 г.

Камменос написал в Twitter, что это решение станет новым рассветом для всего греческого народа.

Партия АНЭЛ ранее проигнорировала голосование за недоверие политике Алексиса Ципраса. Опрос проводился против правительства из-за решения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. «Независимые греки» выступали против переименования, однако голосовать против властей отказались. Ряд политиков осудили лидера фракции за это и вышли из состава фракции. При отказе в поддержке соглашения о новом наименовании Македонии произойдет раскол правящей партии, тогда парламентские выборы будут проводиться досрочно.