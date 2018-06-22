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 Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов
В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

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 Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов
8:15   22 Июня 2018
Весь мир

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Еврогруппа постановила завершить эпоху меморандумов с кредиторами в Греции, заявил глава Нацобороны, председатель фракции «Независимые греки» (АНЭЛ) Панос Камменос.

Министр сообщил, что страну освободило правительство. Он добавил, что теперь для греков наступает новый день.

Политик подчеркнул, что власти сделали все возможное для принятие данного решения.

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Напомним, Греция была вынуждена прибегнуть к решению о кредитах в 2008 году, местное правительство обязывалось при этом проводить ряд жестоких реформ. За последние восемь лет доходы населения страны сократились практически на 40 процентов, тогда как уровень ВВП снизился на 25 процентов. Ночью с четверга на пятницу Еврогруппа одобрила выход Греции из четвертого проекта финансовой поддержки, который завершится в августе.

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Камменос написал в Twitter, что это решение станет новым рассветом для всего греческого народа.

Партия АНЭЛ ранее проигнорировала голосование за недоверие политике Алексиса Ципраса. Опрос проводился против правительства из-за решения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. «Независимые греки» выступали против переименования, однако голосовать против властей отказались. Ряд политиков осудили лидера фракции за это и вышли из состава фракции. При отказе в поддержке соглашения о новом наименовании Македонии произойдет раскол правящей партии, тогда парламентские выборы будут проводиться досрочно.

 

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Автор: Екатерина Розина
#минобороны #греция #кредиты #еврогруппа #камменос
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