После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым

Уличные художники в четверг нарисовали на подстанции в Петроградском районе Петербурга портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

РИА «Новости» со ссылкой на соавтора граффити, руководителя стрит-арт проекта HoodGraff Артема Буржа сообщает, что работы совершались ночью, а на создание рисунка ушло 15 баллончиков черной, белой и серой краски.

По словам Буржи, портрет создан в знак признания успехов, которых добилась сборная России по футболу на чемпионате мира.

Также он добавил, что в создании граффити участвовал музыкант Сергей Шнуров, который собственноручно украсил портрет Черчесова строчкой из своей песни: «Ты просто космос, Стас».