Мы в соц.сетях:
В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

 После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым

После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

 Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов
В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

В Петербурге фестиваль болельщиков начнется в пятницу с минуты молчания

 После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым

После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в ближайшие дни

 Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов

Глава Минобороны Греции анонсировал освобождение страны от кредиторов
7:40   22 Июня 2018
Россия

После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым

После двух побед сборной РФ в Петербурге нарисовали граффити с Черчесовым

Уличные художники в четверг нарисовали на подстанции в Петроградском районе Петербурга портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

РИА «Новости» со ссылкой на соавтора граффити, руководителя стрит-арт проекта HoodGraff Артема Буржа сообщает, что работы совершались ночью, а на создание рисунка ушло 15 баллончиков черной, белой и серой краски.

По словам Буржи, портрет создан в знак признания успехов, которых добилась сборная России по футболу на чемпионате мира.

Также он добавил, что в создании граффити участвовал музыкант Сергей Шнуров, который собственноручно украсил портрет Черчесова строчкой из своей песни: «Ты просто космос, Стас».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #граффити #станислав черчесов #сборная рф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы