Роструд рекомендует в связи с жарой сократить рабочий день

Работодателям рекомендуется сократить своим сотрудникам рабочий день, сообщает пресс-служба Роструда.

Работодателям рекомендуется сократить своим сотрудникам рабочий день, сообщает пресс-служба Роструда.

Подчеркивается, что продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом.

В случае, если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 - на четыре часа.

Также в Роструде напомнили об обязанности работодателя обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда. В жаркую погоду необходимо поддерживать соответствующую температуру в помещении, давать сотрудникам отдых, а также следить за тем, чтобы в офисах всегда была чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.