Мы в соц.сетях:
МО РФ опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

МО РФ опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

 Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

 Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»
МО РФ опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

МО РФ опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

 Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

 Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»
6:59   22 Июня 2018
Весь мир

Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

В Международном валютном фонде приветствуют решение Евросоюза по долгу Греции, сообщила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

По ее словам, объявленные ранее дополнительные меры по сокращению долга снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга. Лагард отметила, что в МВФ приветствуют оба решения.

По словам главы МВФ, сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга все еще сохраняются. В фонде одобряют решение европейских партнеров Греции постоянно постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению в случае необходимости.

Лагард также дала понять, что МВФ не планирует продолжать собственную программу кредитования Греции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#греция #мвф #лагард
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит