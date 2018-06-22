Глава МВФ приветствует решение Евросоюза по долгу Греции

В Международном валютном фонде приветствуют решение Евросоюза по долгу Греции, сообщила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

По ее словам, объявленные ранее дополнительные меры по сокращению долга снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга. Лагард отметила, что в МВФ приветствуют оба решения.

По словам главы МВФ, сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга все еще сохраняются. В фонде одобряют решение европейских партнеров Греции постоянно постоянно пересматривать стабильность долга и предпринимать дополнительные меры по его сокращению в случае необходимости.

Лагард также дала понять, что МВФ не планирует продолжать собственную программу кредитования Греции.