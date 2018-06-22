МО РФ опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной войны

Уникальные исторические документы о начале Великой Отечественной войны опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

В день начала Великой Отечественный войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.

Посетители сайта МО РФ смогут ознакомиться с рассекреченными документами из архивов, такими как директивы наркомата обороны, а также приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, принявших первый удар.

Впервые общественности представлена трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса». Опубликована копия директивы наркомата обороны №1, подписанная начальником генерального штаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко.

Среди опубликованных документов также десятки наградных листов на красноармейцев и и их командиров.