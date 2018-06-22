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В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

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6:07   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

Бойкот ЧМ-2018 в России, о котором заявляли политики из ряда стран, не принес результата. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его мнению, на данный момент не чувствуется эффекта от «бойкота».

Министр подчеркнул, что еще одним рычагом для пропаганды стало желание политиков оказаться в центре внимания для России, имея иллюзии о том, что это улучшит их имидж на международной арене. 

Линкявичюс отметил, что к положительному результату данные призывы не приведут, и никакого эффекта от бойкота не будет. 

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Автор: Олег Королев
#литва #чм-2018 #бойкот
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