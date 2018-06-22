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5:49   22 Июня 2018
Россия

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал зарубежным политикам, угрожающим России, глубже изучить историю.

Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что современным политикам, любящим угрожающе высказываться в адрес России, нужно глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, чтобы не повторять ошибки своих же предков.

Глава Чечни подчеркнул, что в противном случае имена современных политиков будут занесены в список тех, кто «поднял меч на Россию и от российского меча погиб».

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Автор: Олег Королев
#россия #кадыров #запад #российская угроза
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