Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал зарубежным политикам, угрожающим России, глубже изучить историю.

Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что современным политикам, любящим угрожающе высказываться в адрес России, нужно глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, чтобы не повторять ошибки своих же предков.

Глава Чечни подчеркнул, что в противном случае имена современных политиков будут занесены в список тех, кто «поднял меч на Россию и от российского меча погиб».