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5:29   22 Июня 2018
Весь мир

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

В День памяти и скорби посол РФ в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.

Посол отметил, что мероприятие посвящено тому, чтобы вспомнить об одной из самых трагических датах в истории России.

Антонов напомнил, что 21 июня в 9 часов вечера в Вашингтоне, в  22 июня 4 часа утра в Москве 77 лет назад нацистская Германия вторглась на территорию СССР.

Дипломат отметил, что 22 июня стал для Советского Союза днем испытания на прочность национального духа советских людей.

В России День памяти и скорби отмечается в день начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.

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Автор: Олег Королев
#вашингтон #антонов #великая отечественная война #день памяти и скорби
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