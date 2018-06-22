Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

В День памяти и скорби посол РФ в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.

Посол отметил, что мероприятие посвящено тому, чтобы вспомнить об одной из самых трагических датах в истории России.

Антонов напомнил, что 21 июня в 9 часов вечера в Вашингтоне, в 22 июня 4 часа утра в Москве 77 лет назад нацистская Германия вторглась на территорию СССР.

Дипломат отметил, что 22 июня стал для Советского Союза днем испытания на прочность национального духа советских людей.

В России День памяти и скорби отмечается в день начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.