Мы в соц.сетях:
Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС

Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

 Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса

Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса
Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС

Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

В Литве заявили о провале попыток бойкота ЧМ-2018

 Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий
Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

Посол РФ возложил в Вашингтоне венок к мемориальной плите «Дух Эльбы»

 Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса

Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса
5:08   22 Июня 2018
Весь мир

Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса

Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил о завершении греческого долгового кризиса.

На своей странице в Twitter он написал, что после согласования условий выхода Афин из программы финпомощи в пятницу восемь лет кризиса подошли к концу для Греции и символически для всей еврозоны.

Министры финансов стран ЕС договорились об условиях выхода Греции в августе. Последний транш от Европейского механизма стабильности составит 15 миллиардов долларов.

Также предполагается, что буфер стабильности Афин после выхода из программы финансовой помощи составит 24 миллиарда евро и покроет нужды Греции в финансировании на 22 месяца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#еврокомиссия #греция #транш
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит