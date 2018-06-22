Еврокомиссия заявила об окончании греческого долгового кризиса

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил о завершении греческого долгового кризиса.

На своей странице в Twitter он написал, что после согласования условий выхода Афин из программы финпомощи в пятницу восемь лет кризиса подошли к концу для Греции и символически для всей еврозоны.

Министры финансов стран ЕС договорились об условиях выхода Греции в августе. Последний транш от Европейского механизма стабильности составит 15 миллиардов долларов.

Также предполагается, что буфер стабильности Афин после выхода из программы финансовой помощи составит 24 миллиарда евро и покроет нужды Греции в финансировании на 22 месяца.