Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС

Россия откажется от устаревших экспериментов на Международной космической станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В интервью РИА «Новости» он заявил, что речь идет об экспериментах, которые разрабатывались по десять лет утратили свою актуальность.

Глава госкорпорации отметил, что сейчас основные эксперименты на станции будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, то есть с его большей независимостью от подпитки с Земли.

Рогозин сообщил, что после того, как появится администрация российского сегмента МКС, будет проще определять приоритетность научных экспериментов. По его словам, их результативность позволит станции стать неотъемлемой ступенью для перехода к операциям в дальнем космосе.