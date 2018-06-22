Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал спекуляцией сведения о массовых сокращениях в Центре имени Хруничева.

ГКНПЦ имени Хруничева производит космические аппараты и ракеты-носители. Накануне ряд СМИ сообщил, что к 2025 планируется снизить численность сотрудников с 4256 до 1691 человека.

Рогозин в интервью РИА «Новости» заявил, что такого рода сведения относятся к разряду преднамеренной спекуляции, направленной на возбуждение людей и сведения плана финансового оздоровления до сокращения штата. По его словам, в ведомстве относятся бережно к высококвалифицированным специалистам.

Глава госкорпорации заявил, что в рамках плана восстановления потенциала центра обсуждается снижение кредитной нагрузки на московский ракетный заводы, а также скорейший запуск серийного производства ракеты Ангара в Омск.

Рогозин отметил, что по мере внедрения цифровизации и других современных методов управления необходимость в развитой бюрократии будет падать, что скажется на снижении числа административного персонала.