Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

В Колумбии нашли тела убитых ранее журналистов из Эквадора, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Двое журналистов и водитель эквадорского издания Comercio были похищены в конце марта на границе с Колумбией. Глава Эквадора Ленин Морено подтвердил в апреле факт их смерти.

Сантос на своей странице в Twitter сообщил, что накануне были найдены несколько тел, которые могут принадлежать похищенным. На данный момент проверяется личность погибших.

Глава государства также выразил соболезнования семьям.

Власти Эквадора заявили о причастности к убийству Вальтера Патрисио Арисалы по прозвищу Гуачо, возглавляющего банду, которая действует в провинции Эсмеральдас с января. За информацию о нем Эквадор предлагает 100 тысяч долларов, еще 150 тысяч - Колумбия.