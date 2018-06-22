Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая

Министерство развития Дальнего Востока подготовило программу по сотрудничеству РФ и КНР, заявил глава ведомства Александр Козлов.

Ведомство завершило создание документа о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Министр заявил, что в программе зафиксированы цели по торговле и инвестициям, с четкой ответственностью и сроками по каждому из направлений.

Подписание документа планируется в присутствии российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщил, что Пекин и Москва могут достичь уровня товарооборота в 200 миллиардов долларов через два гоад.