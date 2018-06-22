Еврогруппа утвердила последнюю программу помощи Греции

Еврогруппа утвердила окончание последней программы макрофинансовой помощи Греции, заявил глава совета министров ЕС Марио Сентено.

Был принят пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, который на десять лет продлевает погашение кредитов, (предоставленных в рамках трёх программ макрофинансовой помощи.

Сентено подчеркнул, что дополнительных программ помощи для Афин не будет. Последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности составит 15 миллиардов евро.

Накануне министры финансов стран Еврогруппы достигли соглашения по условиям выхода Греции из августовской программы финансовой помощи.