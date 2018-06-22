Ответные пошлины Евросоюза на импорт из США вступают в силу

Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт в ЕС определенных товаров из США.

Накануне ЕК приняла специальный регламент, направленный на введение пошлин для ребалансировки экономической ситуации. Принятые тарифы соответствуют правилам ВТО, в то время как американские пошлины на сталь и алюминий им противоречат.

Под дополнительные пошлины в 25 процентов попадут товары общей стоимостью около трех миллиардов евро. Список включает продукцию из алюминия и стали, некоторые виды одежды, а также продукты питания (в их числе - апельсиновый сок, рис), табачные изделия и виски.

Новые пошлины Евросоюза будут действовать до того момента, пока существуют тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию из стран ЕС.