При пожаре на ферме в США сгорели 5 000 свиней

В американском штате Огайо в результате пожара на животноводческой ферме сгорели пять тысяч свиней.

Об этом в четверг сообщает местный телеканал FOX59 News, отмечая, что животных спасти не удалось из-за стремительного распространения огня, которое полностью уничтожило две постройки на территории фермерского хозяйства.

На тушении мощного пожара было задействовано 13 пожарных расчетов. Один из пожарных в ходе борьбы с огнем получил травму руки. Ему оказали медицинскую помощь.

Больше в мощном пожаре никто не пострадал.