Мы в соц.сетях:
Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

 Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая

Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

 Еврогруппа утвердила последнюю программу помощи Греции

Еврогруппа утвердила последнюю программу помощи Греции
Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

 Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая

Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

 Еврогруппа утвердила последнюю программу помощи Греции

Еврогруппа утвердила последнюю программу помощи Греции
2:48   22 Июня 2018
Весь мир

При пожаре на ферме в США сгорели 5 000 свиней

При пожаре на ферме в США сгорели 5 000 свиней

В американском штате Огайо в результате пожара на животноводческой ферме сгорели пять тысяч свиней.

Об этом в четверг сообщает местный телеканал FOX59 News, отмечая, что животных спасти не удалось из-за стремительного распространения огня, которое полностью уничтожило две постройки на территории фермерского хозяйства.

На тушении мощного пожара было задействовано 13 пожарных расчетов. Один из пожарных в ходе борьбы с огнем получил травму руки. Ему оказали медицинскую помощь.

Больше в мощном пожаре никто не пострадал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #пожар #происшествия #чп #огайо #весь мир #ферма #пять тысяч свиней
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит