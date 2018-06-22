Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

Чешский президент Милош Земан надеется, что объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины Юлия Тимошенко не сможет их выиграть.

Данную позицию президент Чехии выразил в эфире пражского телеканала Barrandov. Земан отметил, что надеется, что у Тимошенко не будет больших шансов.

Также чешский лидер отметил коррупционную деятельность Тимошенко, за которую она была осуждена на Украине. Также он напомнил о недостойном здравомыслящего политика призыве сжечь Россию атомной бомбой.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта следующего года. Тимошенко по состоянию на май остается лидером среди потенциальных претендентов на пост главы государства.