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2:38   22 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

Американский телеканал CNN опубликовал в четверг результаты проведенного опроса, согласно которым больше половины граждан страны не одобряют внешней политики президента США Дональда Трампа, но положительно оценивают экономическую ситуацию в стране.

В частности, сообщается, что негативную оценку действиям Трампа во внешней политике дали 53% респондентов, в то время как 39% участников опроса одобрили решения государства при выстраивании отношений с другими странами. Напомним, месяц назад внешнюю политику Трампа одобряли 42% американцев.

Также отмечается, что 60% опрошенных полагают, что было бы лучше, если бы Вашингтон сохранял с союзниками дружеские отношения, а не облагал таможенными пошлинами товары из этих стран. Одобряют позицию Трампа в торговых спорах лишь 25% респондентов.

В то же время, результате опроса показали, что 66% участников опроса считают, что при Трампе экономическая ситуация в Стране изменилась в лучшую сторону. И столько же респондентов высказали мнение, что главы других государств не уважают нынешнего президента США.

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

В опросе, проводившемся 14-17 июля, приняли участие свыше тысячи совершеннолетних граждан США.

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Автор: Александр Люблинский
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