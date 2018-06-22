СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

Американский телеканал CNN опубликовал в четверг результаты проведенного опроса, согласно которым больше половины граждан страны не одобряют внешней политики президента США Дональда Трампа, но положительно оценивают экономическую ситуацию в стране.

В частности, сообщается, что негативную оценку действиям Трампа во внешней политике дали 53% респондентов, в то время как 39% участников опроса одобрили решения государства при выстраивании отношений с другими странами. Напомним, месяц назад внешнюю политику Трампа одобряли 42% американцев.

Также отмечается, что 60% опрошенных полагают, что было бы лучше, если бы Вашингтон сохранял с союзниками дружеские отношения, а не облагал таможенными пошлинами товары из этих стран. Одобряют позицию Трампа в торговых спорах лишь 25% респондентов.

В то же время, результате опроса показали, что 66% участников опроса считают, что при Трампе экономическая ситуация в Стране изменилась в лучшую сторону. И столько же респондентов высказали мнение, что главы других государств не уважают нынешнего президента США.

В опросе, проводившемся 14-17 июля, приняли участие свыше тысячи совершеннолетних граждан США.