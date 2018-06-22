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Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

Рогозин прокомментировал сообщения СМИ о сокращениях в Центре Хруничева

 Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая

Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества России и Китая
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Президент Колумбии сообщил об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов

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2:28   22 Июня 2018
Весь мир

Помпео обсудил с главой МИД Португалии увеличение расходов на оборону НАТО

Помпео обсудил с главой МИД Португалии увеличение расходов на оборону НАТО

Американский госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой НАТО и Россию, сообщили в Госдепе.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявил, что стороны подтвердили общую приверженность  повышению расходов на оборону в странах Североатлантического альянса, укреплению энергетической безопасности Европы и противостоянию «дестабилизирующим действиям» Москвы.

В заявлении не уточняется, о каких «дестабилизирующих действиях» России идет речь.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что единство НАТо находится под угрозой в связи с разногласиями США и Европы.

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Автор: Олег Королев
#сша #нато #помпео #сантуш силва
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