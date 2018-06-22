Помпео обсудил с главой МИД Португалии увеличение расходов на оборону НАТО

Американский госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой НАТО и Россию, сообщили в Госдепе.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявил, что стороны подтвердили общую приверженность повышению расходов на оборону в странах Североатлантического альянса, укреплению энергетической безопасности Европы и противостоянию «дестабилизирующим действиям» Москвы.

В заявлении не уточняется, о каких «дестабилизирующих действиях» России идет речь.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что единство НАТо находится под угрозой в связи с разногласиями США и Европы.