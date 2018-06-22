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2:17   22 Июня 2018
Весь мир

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Вануату

В Тихом океане у берегов Вануату произошло мощное землетрясение силой 6,1 балла.

Об этом сообщает американская Геологическая служба. При этом сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине в 21 километр, а их эпицентр находился на расстоянии 30 километров к западу от столицы тихоокеанского островного государства Порт-Виды.

Отмечается, что угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения на данный момент не поступало.

Напомним: ранее в четверг на японском острове Кюсю в Кумамото обрушилась знаменитая «Барабанная башня», которая сильно пострадала в результате землетрясения, произошедшего в апреле 2016 года.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #политика #чп #общество #землетрясение #тихий океан #вануату
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