​​​​​​​Решение властей Канады легализовать марихуану вызвало сожаление в ООН

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности заявило, что решение канадских властей легализовать в стране марихуану вызывает большое сожаление.

Об этом говорится в опубликованном сообщении ведомства.

«УНП ООН выражает сожаление в связи с решением властей Канады о легализации марихуаны в стране», - говорится, в частности, в документе.

Также в УНП отметили, что решение легализовать марихуану на территории Канады, вступает в противоречие с конвенцией о контроле за наркотиками, а также подрывает основанное на правилах уважение к международному порядку и может негативно отразиться на международно-правовой практике контроля за наркотиками.

Напомним: ранее закон о легализации в Канаде марихуане был принят сенатом страны.