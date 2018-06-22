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2:05   22 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Решение властей Канады легализовать марихуану вызвало сожаление в ООН

​​​​​​​Решение властей Канады легализовать марихуану вызвало сожаление в ООН

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности заявило, что решение канадских властей легализовать в стране марихуану вызывает большое сожаление.

Об этом говорится в опубликованном сообщении ведомства.

«УНП ООН выражает сожаление в связи с решением властей Канады о легализации марихуаны в стране», - говорится, в частности, в документе.

Также в УНП отметили, что решение легализовать марихуану на территории Канады, вступает в противоречие с конвенцией о контроле за наркотиками, а также подрывает основанное на правилах уважение к международному порядку и может негативно отразиться на международно-правовой практике контроля за наркотиками.

Напомним: ранее закон о легализации в Канаде марихуане был принят сенатом страны.

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Автор: Александр Люблинский
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