Мы в соц.сетях:
Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

 МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме

МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

 СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа
Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

 МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме

МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

 СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа
2:04   22 Июня 2018
Весь мир

Трамп прокомментировал надпись о безразличии на куртке своей жены

Трамп прокомментировал надпись о безразличии на куртке своей жены

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал надпись на куртке его жены Меланьи, вызвавшую дискуссии в интернете.

Первая леди США в четверг отправилась в Техас для того, чтобы посетить центры содержания разделенных с семьями детей-мигрантов. На опубликованных фотографиях видно, что Меланья поднимается на трап самолета в куртке с надписью «Меня это вообще не трогает? А вас?». По прибытию в штат супруга президента уже была переодета в плащ.

Ряд СМИ предположили, что надпись символизирует, что первой леди не интересны мигранты, другие давали иные толкования. Представитель Меланьи заявил, что надпись не нест скрытого смысла.

Трамп на своей странице в Twitter написал, что фраза касается фейковых СМИ. По его словам, Меланья узнала о том, какие они нечестные, и теперь это ее действительно более не волнует.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #меланья трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит