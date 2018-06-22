Трамп прокомментировал надпись о безразличии на куртке своей жены

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал надпись на куртке его жены Меланьи, вызвавшую дискуссии в интернете.

Первая леди США в четверг отправилась в Техас для того, чтобы посетить центры содержания разделенных с семьями детей-мигрантов. На опубликованных фотографиях видно, что Меланья поднимается на трап самолета в куртке с надписью «Меня это вообще не трогает? А вас?». По прибытию в штат супруга президента уже была переодета в плащ.

Ряд СМИ предположили, что надпись символизирует, что первой леди не интересны мигранты, другие давали иные толкования. Представитель Меланьи заявил, что надпись не нест скрытого смысла.

Трамп на своей странице в Twitter написал, что фраза касается фейковых СМИ. По его словам, Меланья узнала о том, какие они нечестные, и теперь это ее действительно более не волнует.