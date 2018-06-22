Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

В течение прошедшей недели разведку вдоль российских воздушных границ вели 20 иностранных летательных аппаратов.

Об этом в ночь на пятницу через свой официальный печатный орган газету «Красная звезда» сообщает Минобороны РФ. При этом сообщается, что российские истребители ПВО за указанный период семь раз поднимались в воздух с целью пресечения проникновения в воздушное пространство нашей страны.

Особо подчеркивается, что случаев нарушения воздушных границ РФ допущено не было.