Саудовский министр прокомментировал планы по увеличению добычи нефти ОПЕК+

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ об увеличении добычи нефти странами-участниками на миллион баррелей в сутки является номинальной, заявил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

По его словам, конференции ОПЕК и министерскому заседанию 24 стран рекомендовалось в субботу увеличить целевые уровни по добыче, установленные в 2016 году, на миллион баррелей в сутки номинально. Аль-Фалих подчеркнул, что подразумевалось, что реальное увеличение будет иным.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби также подтвердил данную информацию. По его словам, показатель в миллион баррелей не является максимальным. По его словам, значение распределено на 24 страны-участницы соглашения.