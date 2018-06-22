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1:42   22 Июня 2018
Весь мир

Саудовский министр прокомментировал планы по увеличению добычи нефти ОПЕК+

Саудовский министр прокомментировал планы по увеличению добычи нефти ОПЕК+

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ об увеличении добычи нефти странами-участниками на миллион баррелей в сутки является номинальной, заявил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

По его словам, конференции ОПЕК и министерскому заседанию 24 стран рекомендовалось в субботу увеличить целевые уровни по добыче, установленные в 2016 году, на миллион баррелей в сутки номинально. Аль-Фалих подчеркнул, что подразумевалось, что реальное увеличение будет иным.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби также подтвердил данную информацию. По его словам, показатель в миллион баррелей не является максимальным. По его словам, значение распределено на 24 страны-участницы соглашения.

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Автор: Олег Королев
#опек #добыча нефти #саудовский министр
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