Восемь человек погибли в Гватемале при падении в овраг автобуса со студентами

Автобус со студентами рухнул в овраг в гватемальском районе Сан-Маркос, в результате чего погибли восемь человек и 35 пострадали.

Об этом в ночь на пятницу сообщает местная газета El Periódico.

По предварительным данным опрокинувшийся автобус вез студентов на спортивные мероприятия. Выживших при крушении автобуса студентов-спортсменов развезли по больницам. Информации о их состоянии к настоящему моменту не поступало.

Причины, по которым автобус рухнул в овраг, в настоящее время выясняются. По факту трагедии проводится расследование.

Напомним: в первых числах июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, жертвами которого стали порядка ста человек и еще около 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Местные власти заявили, что собираются объявить окрестности вулкана местом массового захоронения.