МИД Катара: Доха никогда не поддерживала «Джебхат ан-Нусру»

Утверждения по поддержке Катаром террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена судом в РФ) неверны, заявил глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед Абдеррахман аль-Тани.

По его словам, Доха никогда не поддерживала «ан-Нусру» и какие-либо другие экстремистские группировки в Сирии. Он подчеркнул, что поддержка Катара всегда была адресована умеренной оппозиции, с чем были солидарны европейские и региональные партнеры, а также США.

Глава МИД Катара выразил надежду, что сведения поддержке Катаром экстремистов будут тщательно проверяться людьми. По его словам, Доха всегда была нетерпима к радикальным исламистским группировкам, поскольку понимает исходящую угрозу от них.

Министр заявил, что Катар действует стратегически, прилагая усилия против финансирования террористов.