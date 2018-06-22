Мы в соц.сетях:
Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

 МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме

МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

 СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа
Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

Минобороны: Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват

 МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме

МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме
Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

 Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах
Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

Глава Чехии надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины

 СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа

СМИ: Большинство американцев не одобряют внешнюю политику Трампа
1:26   22 Июня 2018
Весь мир

МИД Катара: Доха никогда не поддерживала «Джебхат ан-Нусру»

МИД Катара: Доха никогда не поддерживала «Джебхат ан-Нусру»

Утверждения по поддержке Катаром террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена судом в РФ) неверны, заявил глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед Абдеррахман аль-Тани.

По его словам, Доха никогда не поддерживала «ан-Нусру» и какие-либо другие экстремистские группировки в Сирии. Он подчеркнул, что поддержка Катара всегда была адресована умеренной оппозиции, с чем были солидарны европейские и региональные партнеры, а также США.

Глава МИД Катара выразил надежду, что сведения поддержке Катаром экстремистов будут тщательно проверяться людьми. По его словам, Доха всегда была нетерпима к радикальным исламистским группировкам, поскольку понимает исходящую угрозу от них.

Министр заявил, что Катар действует стратегически, прилагая усилия против финансирования террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#катар #доха #джебхат ан нусра
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит