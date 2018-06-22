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1:22   22 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Пентагон разместит 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: Пентагон разместит 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

Американское оборонное ведомство согласилось разместить на военных базах США в штатах Техас и Арканзас более 20 тысяч детей мигрантов, разлученных с семьями при попытке нелегальное пересечь границу страны.

Об этом в четверг, ссылаясь на собственный источник в Пентагоне, сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что договоренность о размещении детей нелегалов уже достигнута, но официально эта информация пока не оглашалась.

При этом издание The New York Times сообщает, что с соответствующим запросом к Пентагону обратилось американское Министерство здравоохранения и соцслужб. Также указывается, что, договариваясь с пентагоном о размещении детей на территории военных баз, администрация США преследует целью создание таких условий, при которых нелегальные иммигранты, задержанные на границе с Мексикой, могли бы содержаться под стражей, не разлучаясь со своими детьми.

Напомним: в последнее время тема разлучения семей нелегальных иммигрантов, задержанных при попытке проникнуть в США через южную границу, получила широкий резонанс. Это произошло после того, как в США в апреле текущего года была принята на вооружение политика «нулевой терпимости» к нелегалам.

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Автор: Александр Люблинский
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