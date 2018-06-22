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1:02   22 Июня 2018
Весь мир

В Госдепе не смогли назвать источники данных о протестах в Иране

В Госдепе не смогли назвать источники данных о протестах в Иране

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт не смогла ответить на вопрос о том, где ведомство берет сведения о якобы недовольстве иранцев своим правительством.

Журналист Мэтью Ли напомнил Науэрт, что в Иране нет американских дипломатов. Он предположил, что единственным источником могут быть сообщения оппозиции в Twitter.

Спор разгорелся после того, как Науэрт зачитала заявление о том, что недовольство в Иране перерастает в стихийные протесты, а иранское правительство отправляет недовольных в тюрьмы.

Ли попросил Науэрт объяснить смысл недавнего твита госсекретаря Майка Помпео, в котором тот опубликовал фотографию с некого протеста в Иране. Он обратил внимание на то, что источник информации не был указан.

Науэрт сообщила, что сведения поступили из источников американского правительства. В ответ Ли спросил, откуда они поступают, ведь в стране нет посольства США. На что Науэрт заявила, что речь идет о некой статистике, которая собирается воедино.

Журналист спросил, может ли общественность узнать про данные источники. При этом он добавил, что в твите на странице Госдепа содержится фотография, принадлежащая агентству AP. 

В ответ на вопрос журналиста Науэрт засмеялась и сменила тему.

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Автор: Олег Королев
#иран #госдеп #науэрт
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