Порошенко ввел санкции против «Единой России» и еще четырех партий

Украинский президент Петр Порошенко ввел в четверг санкции против ЦИК РФ и пяти политических партий РФ, включив в список партию «Единая Россия».

Кроме того, под санкции Украины попали КПРФ, ЛДПР, Партия «Родина», «Аграрная партия России» и «Демократическая партия России», а также в расширенный санкционный список, который подписал украинский лидер, попал бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как сообщается на сайте президента Украины, российскому бизнесмену будет отказано на Украине в выводе капитала за пределы страны, а также по отношению к нему будет введен:

«Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины».

Там же отмечается, что постановление о расширении антироссийских санкций вступает в силу с момента его подписания главой государства.