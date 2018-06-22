Посольство Франции сообщило об увеличении срока рассмотрения заявок на визу

Французское посольство в РФ увеличило срок рассмотрения заявок россиян на получение визы по техническим причинам, сообщает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Срок рассмотрения заявок на визу увеличится на несколько дней с четверга.

С ноября минувшего года Франция начала оформлять российским гражданам краткосрочные визы за 48 часов в случае подачи документов в Москве. В случае подачи документов в других 17 визовых центрах на территории РФ к данному сроку необходимо добавить время транспортировки заявок до российской столицы и обратно.