Порошенко подозревается в отмывании денег на Виргинских островах

Правоохранители Британских Виргинских островов проводят расследовании о возможном отмывании средств украинским президентом Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как рассказала автор расследования о «панамских бумагах» Анна Бабинец, Агентство финансовых расследований возбудило дело в отношении компании Порошенко и другой фирмы, связанной с Трухановым.

Журналистка сообщила, что в увиденной в переписке формулировке говорится, что речь шла подозрении в отмывании денег. Она отметила, что расследование ведется за рубежом, а не в самое Украине.

По словам Бабинец, в администрации президента Украины сообщили, что не знают о данном расследовании. Она направила соответствующий запрос в Агентство финансовых расследований островов.