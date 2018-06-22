Госдеп рассказал о контактах США и КНДР после саммита в Сингапуре

Представители США и Северной Кореи поддерживают друг с другом прямые контакты после двустороннего саммита на высшем уровне, прошедшего в Сингапуре 12 июня.

Представитель Госдепа отметила, что представителям Соединенных Штатов и Северной Кореи предстоит проделать большую переговорную работу, и сейчас нет смысла говорить отдельно о каждом готовящемся шаге.

«Могу сказать, что мы сделали большой шаг вперед по сравнению с тем, где мы находились шесть месяцев назад или год назад», - подчеркнула Хезер Науэрт.

При этом она напомнила, что окончательная цель США в переговорах с КНДР это окончательная денуклеаризация Корейского полуострова.

Напомним: ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что процесс разоружения Пхеньяна уже начался. При этом он отметил, что в КНДР уже уничтожены четыре крупных испытательных полигона.