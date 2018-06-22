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0:04   22 Июня 2018
Весь мир

Сирийский военный погиб в Хомсе в результате удара американской коалиции

Сирийский военный погиб в Хомсе в результате удара американской коалиции

Самолеты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли в четверг удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Хомс, в результате чего был убит один сирийский военнослужащий.

Об этом со ссылкой на заявление военно-полевого командира сообщает РИА Новости.

«Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком», - говорится в сообщении

При этом отмечается, что погибший сирийский военных являлся офицером и носил звание лейтенанта. Также сообщается, что еще несколько военнослужащих получили ранения в результате налета авиации коалиции.

Отмечается, что самолеты нанесли удар по позициям сирийской армии после того, как военные обстреляли три американских машины, ехавшие из района Эт-Танф, где находится военная база США по направлению к позициям правительственных сил юго-восточнее города пальмира в районе Аль Хальба. Эта стычка между американскими и сирийскими военными стала первым инцидентом такого рода в ходе конфликта.

Сирийский военный погиб в Хомсе в результате удара американской коалиции

Подобное столкновение между сирийскими военными и силами США на земле стало первым в своем роде.

Ранее агентство САНА сообщило, что авиация американской коалиции разбомбила сирийскую деревню в провинции Дейр эз-Зор, в результате чего были убиты восемь мирных жителей, несколько человек пострадали, а также были разрушены жилые дома местного населения.

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Автор: Александр Люблинский
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