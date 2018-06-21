МЧС предупреждает жителей Петербурга и гостей о приближающемся шторме

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ по Северо-Западу объявило на пятницу 22 июня штормовое предупреждение.

При этом синоптики обещают на пятницу дождь, предупреждая футбольных болельщиков Коста-Рики и Бразилии, которые завтра 22 июня собираются на петербургский стадион наблюдать за игрой своих национальных сборных в рамках Чемпионата мира по футболу, о необходимости запастись зонтами и дождевиками.

В то же время отмечается, что в Москве в пятницу ожидается сухая жаркая погода, столбик термометра покажет более 30 градусов.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что из-за урагана в Башкирии без электроэнергии осталось несколько десятков населенных пунктов, а в Омске штормовой ветер снес временные постройки и посрывал крыши с нескольких жилых домов.