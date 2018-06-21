ВВС коалиции нанесли удар по сирийской деревне, погибли восемь человек

Восемь мирных жителей сирийской деревни Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Об этом в четверг вечером сообщает государственное сирийское новостное агентство САНА.

Как сообщается, в результате удара самолетов коалиции по деревне были разрушены несколько жилых домов. Восемь человек из числа мирных жителей погибли в результате удара.

Также сообщается, что есть пострадавшие, точное число которых к настоящему моменту не указывается.