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23:32   21 Июня 2018
Весь мир

ВВС коалиции нанесли удар по сирийской деревне, погибли восемь человек

ВВС коалиции нанесли удар по сирийской деревне, погибли восемь человек

Восемь мирных жителей сирийской деревни Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Об этом в четверг вечером сообщает государственное сирийское новостное агентство САНА. 

Как сообщается, в результате удара самолетов коалиции по деревне были разрушены несколько жилых домов. Восемь человек из числа мирных жителей погибли в результате удара.

Также сообщается, что есть пострадавшие, точное число которых к настоящему моменту не указывается.

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Автор: Александр Люблинский
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