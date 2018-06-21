​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

В Нижнем Новгороде завершился матч второго тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Аргентины.

Хорватская команда разгромила аргентинцев со счетом 3:0 и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира, заняв первое место в группе D.

Первый тайм встречи сборных Хорватии и Аргентины прошел в равной напряженной борьбе и закончился нулевой ничьей. После перерыва команды вышли на поле с решительным настроем и уже на 53-й минуте Анте Ребич забил в ворота аргентинцев первый мяч. Следом за ним на 80-й минуте ворота соперников поразил Лука Модрич, которого признали лучшим игроком матча, и разгромный третий мяч аргентинцам забил Иван Ракитич на 90-й минуте встречи.

Таким образом у сборной Хорватии по итогам двух игр шесть баллов, а сборная Аргентины набрала пока один балл.