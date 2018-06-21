Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

В ярославском Торговом центре «Аура» в четверг вечером произошло задымление, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки.

Об этом со ссылкой на заявление представителей городских экстренных служб сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что при задымлении в торговом центре сработала система автоматического оповещения. Все находившиеся в здании ТЦ люди были своевременно эвакуированы. Особо подчеркивается, что в результате задымления в торговом центре и в ходе эвакуации никто не пострадал.