За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей

В сирийской провинции Хомс, а также в Восточной Гуте под Дамаском более 330 мирных сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки.

Об этом в четверг вечером сообщает глава российского ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков, отмечая, что в Восточной Гуте в свои дома за сутки возвратились 118 человек, а в провинции Хомс – 215 человек.

Также сообщается, что военврачи из РФ оказали медицинскую помощь 13 мирным жителям, в том числе пятерым детям. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон передали администрации села Бейт-Сахам 30 тонн стройматериалов.

Кроме того, по данным ЦПВС, в течение четверга в населенных пунктах Эс-Насрия и Дума саперы обследовали 23 здания, обезвредив 19 взрывоопасных предметов – десять самодельных бомб, пять мин и четыре неразорвавшихся снаряда.