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23:13   21 Июня 2018
Весь мир

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Федеральный окружной суд американского округа Колумбия отказал бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в ходатайстве об изъятии многочисленных документов из рассмотрения дела.

Неизвестно наверняка, что содержится в документах. Однако, предполагается, что в них содержится немало финансовых данных о деятельности Манафорта.

Напомним, Манафорта обвиняют в мошенничестве и нарушении закона об иноагентах. Его заключили под стражу до процесса на прошлой неделе после попытки связаться со свидетелями по делу. Данные шаги суд расценил как вероятное вмешательство в ход расследования.

Ходатайство адвокатов экс-руководителя предвыборного штаба Трампа относилось к документам, изъятым сотрудниками ФБР на складе, который арендовал компании Манафорта. По данным защиты, что документы нельзя приобщать к делу, так как агенты оказались на складе еще до получения ордера и осмотрели коробки с документами, нарушив тем самым регламент проведения обысков.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица официального Киева, уклонении от налогов и отмывании денежных средств на десятки миллионов долларов. Следствие утверждает, что Манафорт преступал закон еще до того, как занял место главы предвыборного штаба республиканца Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта - это часть расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Защита отмечает, что обвинения не имеют отношения к РФ, потому прокурор Мюллер превышает полномочия при  расследовании. Однако суд эти аргументы отклонил.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #весь мир #уд #манафорт
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