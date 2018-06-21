В квартирах россиян вскоре могут появиться «умные» счетчики​​​​​​​

Проект закона об интеллектуальных системах учета электроэнергии (так называемых «умных» счетчиках) могут принять в окончательном, третьем чтении уже в сентябре 2018 года.

Соответствующее заявление в четверг сделал председатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный на выездном заседании в Магасе.

Он отметил, что в настоящее время в нижней палате парламента находится законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии. В ноябре 2017 года депутаты Думы приняли его в первом чтении. Как отметил глава парламентского комитета, вопрос создания интеллектуальной системы учета коммунальных услуг в настоящее время является очень актуальным.

Кроме того, парламентарий добавил, что, когда документ принимался в ГД в первом чтении, к нему поступило немало замечаний. По словам, Завального, экспертный совет думского комитета по энергетике даже постановил, что в нынешнем виде его принимать не стоит. Данная проблема, заявил депутат, требует концептуального решения, в связи с чем было принято решение доработать проект во втором чтении. К этому моменту документ претерпит очень серьезные изменения, добавил парламентарий.