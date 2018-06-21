Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

 Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления
Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой
Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

 За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей

За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей
​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

 Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления
Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой
Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

 За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей

За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей
22:34   21 Июня 2018
Россия

В квартирах россиян вскоре могут появиться «умные» счетчики​​​​​​​

В квартирах россиян вскоре могут появиться «умные» счетчики​​​​​​​

Проект закона об интеллектуальных системах учета электроэнергии (так называемых «умных» счетчиках) могут принять в окончательном, третьем чтении уже в сентябре 2018 года.

Соответствующее заявление в четверг сделал председатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный на выездном заседании в Магасе.

Он отметил, что в настоящее время в нижней палате парламента находится законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии. В ноябре 2017 года депутаты Думы приняли его в первом чтении. Как отметил глава парламентского комитета, вопрос создания интеллектуальной системы учета коммунальных услуг в настоящее время является очень актуальным.

Кроме того, парламентарий добавил, что, когда документ принимался в ГД в первом чтении, к нему поступило немало замечаний. По словам, Завального, экспертный совет думского комитета по энергетике даже постановил, что в нынешнем виде его принимать не стоит. Данная проблема, заявил депутат, требует концептуального решения, в связи с чем было принято решение доработать проект во втором чтении. К этому моменту документ претерпит очень серьезные изменения, добавил парламентарий.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #общество #счетчики
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы