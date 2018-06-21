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22:42   21 Июня 2018
Россия

Власти Пензенской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Власти Пензенской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Бековском районе Пензенской области на «Васильевской птицефабрике», которая входит в группу «Черкизово», из-за птичьего гриппа введен карантин.

Об это говорится обнародованном в четверг постановлении губернатора Пензенской области.  В документе, в частности, говорится, что карантин на птицефабрике вводится сроком в 21 день.

«По условиям карантина в неблагополучном пункте запретить доступ постороннего транспорта, доступ посторонних лиц… вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства… торговлю птицей», - указывается в документе.

Так же отмечается, что на расстоянии пяти километров от неблагополучного пункта необходимо установить угрожаемую зону, в которую войдут рабочий поселок Беково, поселок Сахзавод и село Вертуновка. Наблюдательная зона будет находится на расстоянии десяти километров от «Васильевской птицефабрики».

Подписанный руководителем Пензенской области документ выступил в силу с четверга 21 июня.

Напомни: ранее в группе «Черкизово» сообщили о локализации и ликвидации очага птичьего гриппа на птицефабрике в селе «Вертуновка» под Пензой.

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Автор: Александр Люблинский
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