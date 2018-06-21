Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил о провале бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Ранее глава Министерства спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег в других странах бойкотировать спортивное мероприятие «на политическом уровне». При этом, отметил глава литовского внешнеполитического ведомства, попытки помешать проведению мундиаля в РФ не имели успеха. Линкявичюс добавил, что «не видит эффекта» от «бойкота» ЧМ-2018.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — заметил дипломат.

О провале бойкота спортивного турнира ранее написало западное агентство Bloomberg. Авторы публикации отметили, что лишь официальные лица из Соединенного Королевства и Исландии отказались посетить спортивное мероприятие. При этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после старта чемпионата заявил о том, что британские власти вовсе не собирались его бойкотировать.