Министр нефти Ирана остался недоволен заседанием комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане досрочно покинул заседание.

Выходя с заседания комитета и отвечая на вопрос о том, как прошла встреча, глава ведомства сообщил, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло нехорошо.

«Нет, хорошим не было», — заявил Зангане.

Министр отметил, что заседание носило исключительно протокольный характер.

ОПЕК и ряд государства, не состоящих в организации, (ОПЕК+) в конце 2016 года в Вене заключили договор о сокращении добычи нефти в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из них 300 тысяч приходятся на добычу в России. Сделка стартовала в начале минувшего года и уже два раза была продлена.

В четверг, 21 июня, в австрийской столице проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а уже на следующий день намечено заседание стран-членов ОПЕК. Кроме того, 23 июня должна состояться встреча всех 24 государств соглашения ОПЕК+.