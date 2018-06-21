Трамп: В КНДР ликвидировали четыре «крупных испытательных полигона»

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на совещании правительства, заявил, что Северная Корея прекратила запускать баллистические ракеты и ликвидировала четыре крупных испытательных полигона.

Также, по словам Трампа Пхеньян, находится в процессе полигона для испытаний ракетных двигателей, который планируется взорвать. При этом Трамп не уточнил, какие именно четыре крупных полигона – ядерных или ракетных – уже уничтожены в северной Корее

Выступая, перед кабинетом, Трамп отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже началась и это чрезвычайно важно. Кроме того, как отметил президент США, Северная Корея уже возвратила часть останков американских солдат, погибших на Корейской войне, а часть останков планируется вернуть в США в скором времени.

Также Трамп прокомментировал прошедший 12 июня первый в истории саммит США – КНДР, отметив, что он получил «невероятный опыт» и установил «очень хорошие» отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.