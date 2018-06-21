Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

 Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления
Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой
Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

 За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей

За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей
​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

​​​​​​​Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины на ЧМ со счетом 3:0

 Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления
Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой
Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

Суд в США не позволил Манафорту изъять документы из дела

 За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей

За сутки в Сирии в свои дома вернулись более 330 мирных жителей
22:20   21 Июня 2018
Весь мир

Трамп: В КНДР ликвидировали четыре «крупных испытательных полигона»

Трамп: В КНДР ликвидировали четыре «крупных испытательных полигона»

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на совещании правительства, заявил, что Северная Корея прекратила запускать баллистические ракеты и ликвидировала четыре крупных испытательных полигона.

Также, по словам Трампа Пхеньян, находится в процессе полигона для испытаний ракетных двигателей, который планируется взорвать. При этом Трамп не уточнил, какие именно четыре крупных полигона – ядерных или ракетных – уже уничтожены в северной Корее

Выступая, перед кабинетом, Трамп отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже началась и это чрезвычайно важно. Кроме того, как отметил президент США, Северная Корея уже возвратила часть останков американских солдат, погибших на Корейской войне, а часть останков планируется вернуть в США в скором времени.

Трамп: В КНДР ликвидировали четыре «крупных испытательных полигона»

Также Трамп прокомментировал прошедший 12 июня первый в истории саммит США – КНДР, отметив, что он получил «невероятный опыт» и установил «очень хорошие» отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #кндр #политика #трамп #саммит #весь мир #северная корея #корейский полуостров #денуклеаризация #ликивдация испытательных полигонов #сша-кндр
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы